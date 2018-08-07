Фото пресс-службы ФВС России

Россияне Максим Сотников и Олег Пуоджюкас стали абсолютными чемпионами мира по вертолетному спорту

Российские пилоты Максим Сотников и Олег Пуоджюкас стали абсолютными победителями 16-го чемпионата мира ФАИ по вертолетному спорту, который проходил с 24 по 28 июля в Минске. Вторым стал еще один российский экипаж в составе Андрея Орехова и Вадима Сазонова. Тройку призеров замкнули представители Белоруссии Алексей Мочанский и Антон Данченко.





В турнире принимали участие 34 экипажа из 7 стран мира: Австрии, Беларуси, Германии, Китая, Польши, России, Украины. Спортсмены на вертолётах Ми-2 и R-44 состязались в четырёх основных дисциплинах: «Навигация», «Полёт на точность», «Развозка грузов» и «Слалом», по результатам которых было разыграно лично-командное первенство.





Чемпионами мира по упражнению «Навигация» стали польские пилоты Марчин и Михал Шамборски. Серебро у Виктора Коротаева и Владимира Зябликова из России. Бронза досталась их товарищам по команде Андрею Орехову и Вадиму Сазонову.





Весь пьедестал почёта по упражнению «Полёт на точность» заняли российские экипажи. Чемпионами мира по упражнению стали Андрей Орехов и Вадим Сазонов, на 2-м месте Сотников Максим и Олег Пуоджюкас, на 3-м - Юрий Яблоков и Константин Подойницын.





Первое место по упражнению «Развозка грузов» занял белорусский экипаж в составе Владимир Бугаев и Андрей Рогонов. Серебро выиграл российский экипаж Максим Сотников и Олег Пуоджюкас. Бронзовую медаль завоевали Никита Лаптев и Владислав Курс (Беларусь).





По упражнению «Слалом» не было равных Максиму Сотникову и Олегу Пуоджюкасу (Россия). Серебряными призёрами стали Александр Жуперин и Николай Буров (Россия). 3-е место занял экипаж в составе Никиты Лаптева и Владислава Курса (Белоруссия).











