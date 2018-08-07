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07.08.2018 15:19
Фото пресс-службы ФВС России
Россияне Максим Сотников и Олег Пуоджюкас стали абсолютными чемпионами мира по вертолетному спорту
Российские пилоты Максим Сотников и Олег Пуоджюкас стали абсолютными победителями 16-го чемпионата мира ФАИ по вертолетному спорту, который проходил с 24 по 28 июля в Минске. Вторым стал еще один российский экипаж в составе Андрея Орехова и Вадима Сазонова. Тройку призеров замкнули представители Белоруссии Алексей Мочанский и Антон Данченко.

В турнире принимали участие 34 экипажа из 7 стран мира: Австрии, Беларуси, Германии, Китая, Польши, России, Украины. Спортсмены на вертолётах Ми-2 и R-44 состязались в четырёх основных дисциплинах: «Навигация», «Полёт на точность», «Развозка грузов» и «Слалом», по результатам которых было разыграно лично-командное первенство.

Чемпионами мира по упражнению «Навигация» стали польские пилоты Марчин и Михал Шамборски. Серебро у Виктора Коротаева и Владимира Зябликова из России. Бронза досталась их товарищам по команде Андрею Орехову и Вадиму Сазонову. 

Весь пьедестал почёта по упражнению «Полёт на точность» заняли российские экипажи. Чемпионами мира по упражнению стали Андрей Орехов и Вадим Сазонов, на 2-м месте Сотников Максим и Олег Пуоджюкас, на 3-м - Юрий Яблоков и Константин Подойницын. 

Первое место по упражнению «Развозка грузов» занял белорусский экипаж в составе Владимир Бугаев и Андрей Рогонов. Серебро выиграл российский экипаж Максим Сотников и Олег Пуоджюкас. Бронзовую медаль завоевали Никита Лаптев и Владислав Курс (Беларусь). 

По упражнению «Слалом» не было равных Максиму Сотникову и Олегу Пуоджюкасу (Россия). Серебряными призёрами стали Александр Жуперин и Николай Буров (Россия). 3-е место занял экипаж в составе Никиты Лаптева и Владислава Курса (Белоруссия). 

Фото пресс-службы ФВС России

Фотоальбом мероприятия можно посмотреть здесь.
Города:
Минск
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/08/07/111031.html
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