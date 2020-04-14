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Шесть иностранных бейсболистов получили право выступать в составе сборной России

Шесть иностранных бейсболистов получили гражданство Российской Федерации и смогут выступать в составе национальной команды России.





По информации ТАСС, это пять кубинцев — Родригес Теллес Адриан, Валиенте Луис Джуниор, Кастелло Амадор Роди Ясмани, Кастилло Веласкес Давид Алехандро, Солер Инохоса Геидис и один американец — Виктор Александр Коул Второй.



