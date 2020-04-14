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14.04.2020 12:03
Бейсбол, фото www.yandex.ru
Шесть иностранных бейсболистов получили право выступать в составе сборной России
Шесть иностранных бейсболистов получили гражданство Российской Федерации и смогут выступать в составе национальной команды России. 

По информации ТАСС, это пять кубинцев — Родригес Теллес Адриан, Валиенте Луис Джуниор, Кастелло Амадор Роди Ясмани, Кастилло Веласкес Давид Алехандро, Солер Инохоса Геидис и один американец — Виктор Александр Коул Второй.

Кубинские бейсболисты выступали за "Русстар", в составе которого стали победителями чемпионата Европы среди клубов — квалификации Кубка Федераций. С командой ГБУ СШОР № 42 Москомспорта Валиенте Луис Джуниор стал самым ценным игроком (MVP) чемпионата России 2018 года. Виктор Коул в составе этой же команды завоевал бронзу чемпионата России 2019 года.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/04/14/111394.html
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