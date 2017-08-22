22.08.2017 09:16
Бейсбол
Сборная России уступила японцам в стартовом матче турнира по бейсболу в рамках Универсиады
Российские бейсблисты потерпели поражение от команды Японии в стартовой встрече первого раунда XXIX Всемирной летней Универсиады, которая проходит в эти дни в Тайбэе.
Встреча группы B завершилась со счетом 19:0 в пользу японцев. Следующий матч россияне проведут против представителей США.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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