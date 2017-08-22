Бейсбол

Сборная России уступила японцам в стартовом матче турнира по бейсболу в рамках Универсиады

Российские бейсблисты потерпели поражение от команды Японии в стартовой встрече первого раунда XXIX Всемирной летней Универсиады, которая проходит в эти дни в Тайбэе.



