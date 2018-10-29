Бейсболисты "Бостон Ред Сокс" выиграли финал Главной лиги бейсбола (MLB)

"Бостон Ред Сокс" в девятый раз стали победителями Главной лиги бейсбола (MLB), переиграв в Мировой серии "Лос-Анджелес Доджерс".





В воскресенье в пятом матче серии "Бостон" одержал победу со счетом 5-1. Общий счет серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Ред Сокс".



