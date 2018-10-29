29.10.2018 12:24
Бейсболисты "Бостон Ред Сокс" выиграли финал Главной лиги бейсбола (MLB)
"Бостон Ред Сокс" в девятый раз стали победителями Главной лиги бейсбола (MLB), переиграв в Мировой серии "Лос-Анджелес Доджерс".
В воскресенье в пятом матче серии "Бостон" одержал победу со счетом 5-1. Общий счет серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Ред Сокс".
Мировая серия — решающая серия игр MLB, в которой встречаются победители Американской и Национальной лиг.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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