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29.10.2018 12:24
Бейсболисты "Бостон Ред Сокс" выиграли финал Главной лиги бейсбола (MLB)
"Бостон Ред Сокс" в девятый раз стали победителями Главной лиги бейсбола (MLB), переиграв в Мировой серии "Лос-Анджелес Доджерс". 

В воскресенье в пятом матче серии "Бостон" одержал победу со счетом 5-1. Общий счет серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Ред Сокс".

Мировая серия — решающая серия игр MLB, в которой встречаются победители Американской и Национальной лиг.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/10/29/111098.html
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