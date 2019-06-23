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Команда «РусСтар» стала победителем международного турнира по бейсболу «Кубок Федерации»

Российская команда «РусСтар» победила в международном клубном турнире Европейской конфедерации бейсбола «Кубок Федераций», который проходил с 10 по 15 июня 2019 года в Москве. В соревновании также принимали участие пять ведущих бейсбольных клубов из Англии, Польши, Болгарии, Литвы, Словакии.





В решающем матче «РусСтар» победила команду из Болгарии «София Блюз» со счетом 19:1. По итогам турнира были определены лучшие игроки. Приз лучшему бьющему получил инфилдер команды «Силезия Рыбник» Роема Ватанабэ. Лучшим питчером стал Андрей Лобанов из «РусСтар». А самым полезным игроком всего турнира бейсбольные комиссары выбрали еще одного представителя российской команды – Давида Алехандро Кастилло Веласкес.



