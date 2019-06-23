На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Фехтование
Кикбоксинг
Миниволей
Бейсбол
Аквабайк
Кудо
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Бейсбол
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
23.06.2019 20:18
Фото http://baseballrussia.ru/
Команда «РусСтар» стала победителем международного турнира по бейсболу «Кубок Федерации»
Российская команда «РусСтар» победила в международном клубном турнире Европейской конфедерации бейсбола «Кубок Федераций», который проходил с 10 по 15 июня 2019 года в Москве. В соревновании также принимали участие пять ведущих бейсбольных клубов из Англии, Польши, Болгарии, Литвы, Словакии.

В решающем матче «РусСтар» победила команду из Болгарии «София Блюз» со счетом 19:1. По итогам турнира были определены лучшие игроки. Приз лучшему бьющему получил инфилдер команды «Силезия Рыбник» Роема Ватанабэ. Лучшим питчером стал Андрей Лобанов из «РусСтар». А самым полезным игроком всего турнира бейсбольные комиссары выбрали еще одного представителя российской команды – Давида Алехандро Кастилло Веласкес.


Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/06/23/111249.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
23.06.2019 20:18
Команда «РусСтар» стала победителем международного турнира по бейсболу «Кубок Федерации»
03.06.2019 14:48
В Москве пройдут встречи квалификации к Кубку Федерации по бейсболу
29.10.2018 12:24
Бейсболисты "Бостон Ред Сокс" выиграли финал Главной лиги бейсбола (MLB
23.08.2017 15:45
Россияне проиграли американцам в матче Всемирной летней Универсиады
22.08.2017 09:16
Сборная России уступила японцам в стартовом матче турнира по бейсбол?
21.07.2017 21:55
"Лос-Анджелес Доджерс" и "Хьюстон Астрос" оторвались от соперников в че
02.07.2017 15:15
"Хьюстон Астрос" и "Лос-Анджелес Доджерс" лидируют на экваторе регуляр?
Все новости
Сюжеты
Главная лига бейсбола - 2015
Чемпионат Европы среди юниоров. Чехия - 2014
В мире. Допинг в спорте
В мире. Финансы и спорт
В мире. XXIX Всемирная летняя Универсиада. Тайбэй - 2017
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
25.08.2008 19:17
Фото. Пекин 2008. Бейсбол
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
?
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 