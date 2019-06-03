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03.06.2019 14:48
В Москве пройдут встречи квалификации к Кубку Федерации по бейсболу
Квалификационные встречи корзины 1 к Кубку Федерации по бейсболу пройдут в Москве с 10 по 15 июня.
Состав участников:
KS Silesia Rybnik (Польша)
Apollo Bratislava (Словения)
Russtar Moscow (Россия)
London Mets (Великобритания)
Sofia Blues (Болгария)
Kaunas County (Литва)
Команды, находящиеся во второй корзине, сразятся в эти же даты в Софии (Болгария).
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/06/03/111236.html
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