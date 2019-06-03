Новости В Москве пройдут встречи квалификации к Кубку Федерации по бейсболу Квалификационные встречи корзины 1 к Кубку Федерации по бейсболу пройдут в Москве с 10 по 15 июня.

Состав участников: KS Silesia Rybnik (Польша) Apollo Bratislava (Словения) Russtar Moscow (Россия) London Mets (Великобритания) Sofia Blues (Болгария) Kaunas County (Литва)

Команды, находящиеся во второй корзине, сразятся в эти же даты в Софии (Болгария). Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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