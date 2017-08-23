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XXIX Всемирная летняя Универсиада. Тайбэй - 2017
23.08.2017 15:45
Бейсбол
Россияне проиграли американцам в матче Всемирной летней Универсиады
Российские бейсболисты потерпели поражение в матче против представителей команды США в рамках группового этапа летней Универсиады, которая проходит в эти дни в Тайбэе.
Встреча группы В, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 10:6 в пользу американцев.
Следующий матч россияне проведут в среду против сборной Мексики.
Города:
Тайбэй
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/08/23/110651.html
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