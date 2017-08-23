Бейсбол

Россияне проиграли американцам в матче Всемирной летней Универсиады

Российские бейсболисты потерпели поражение в матче против представителей команды США в рамках группового этапа летней Универсиады, которая проходит в эти дни в Тайбэе.





Встреча группы В, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 10:6 в пользу американцев.





Следующий матч россияне проведут в среду против сборной Мексики.



