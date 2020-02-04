Новости Фото http://ttfr.ru/rus/ Россияне не смогли квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио Российские теннисисты не выступят в командном турнире на Олимпийских играх в Токио. Мужская сборная России проиграла представителям Кореи на олимпийском квалификационном турнире, который проходил с 22 по 26 января в португальском Гондомаре.

Мировой командный олимпийский отборочный турнир. Португалия, Гондомар. 22-26 января 2020 Мужчины Россия – Корея – 0:3 Кирилл Скачков / Владимир Сидоренко – Ли Сансу / Чон Ёнсик – 1:3 (16:14, 4:11, 4:11, 7:11) Александр Шибаев – Чан Уджин – 0:3 (6:11, 7:11, 6:11) Скачков – Чон Ёнсик – 1:3 (11:8, 3:11, 1:11, 8:11)

Женская сборная России уступила команде Франции. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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