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Командный чемпионат мира по настольному теннису. Швеция - 2018
05.05.2018 21:25
настольный теннис
Мужская сборная России переиграла команду Бельгии на ЧМ по настольному теннису
Россияне одержали победу над представителями Бельгии в матче за 13-24-места на чемпионате мира по настольному теннису, который проходит в эти дни в шведском Хальмстадде.
Встреча состоялась в пятницу и завершилась 3-2 в пользу российской команды. Два очка команде принес Сади Исмаилов, одно - Кирилл Скачков.
Следующим соперником сборной России станет команда Чехии.
Города:
Хальмстад
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/05/05/110927.html
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