настольный теннис

Мужская сборная России переиграла команду Бельгии на ЧМ по настольному теннису

Россияне одержали победу над представителями Бельгии в матче за 13-24-места на чемпионате мира по настольному теннису, который проходит в эти дни в шведском Хальмстадде.





Встреча состоялась в пятницу и завершилась 3-2 в пользу российской команды. Два очка команде принес Сади Исмаилов, одно - Кирилл Скачков.



