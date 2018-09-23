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Чемпионат Европы по настольному теннису. Испания - 2018
23.09.2018 21:09
Яна Носкова
Россиянка Носкова и австрийка Полканова завоевали серебро ЧЕ по настольному теннису в парах
Российская теннисистка Яна Носкова в паре с Софией Полкановой из Австрии стала серебряным призером чемпионата Европы, который проходит в эти дни в испанском Аликанте.
Носкова и Полканова в финальном матче уступили представительницам Германии Нине Миттельхам/Кристин Ланг - 10:12, 11:8, 11:6, 4:11, 11:9, 7:11, 12:14.
Города:
Аликанте
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/09/23/111068.html
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