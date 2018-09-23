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Чемпионат Европы по настольному теннису. Испания - 2018 В СЮЖЕТЕ Яна Носкова Россиянка Носкова и австрийка Полканова завоевали серебро ЧЕ по настольному теннису в парах Российская теннисистка Яна Носкова в паре с Софией Полкановой из Австрии стала серебряным призером чемпионата Европы, который проходит в эти дни в испанском Аликанте.

Носкова и Полканова в финальном матче уступили представительницам Германии Нине Миттельхам/Кристин Ланг - 10:12, 11:8, 11:6, 4:11, 11:9, 7:11, 12:14. Аликанте Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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