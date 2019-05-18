Новости настольный теннис Женская сборная России пробилась в финальную часть ЧМ по настольному теннису Женская сборная России вышла в финальную часть командного чемпионата мира по настольному теннису.

В субботу в рамках второго этапа квалификации россиянки сначала обыграли в группе 1 сборную Литвы (3:0), а затем победили команду Турции (3:0).

В составе российской команды выступали Полина Михайлова, Ольга Воробьева и Яна Носкова.

Финальный этап пройдет 3-8 сентября во Франции. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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