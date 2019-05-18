18.05.2019 21:51
настольный теннис
Женская сборная России пробилась в финальную часть ЧМ по настольному теннису
Женская сборная России вышла в финальную часть командного чемпионата мира по настольному теннису.
В субботу в рамках второго этапа квалификации россиянки сначала обыграли в группе 1 сборную Литвы (3:0), а затем победили команду Турции (3:0).
В составе российской команды выступали Полина Михайлова, Ольга Воробьева и Яна Носкова.
Финальный этап пройдет 3-8 сентября во Франции.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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