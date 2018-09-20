Александр Шибаев и Кирилл Скачков фото с ttfr.ru

Скачков и Шибаев вышли в 1/8 финала, Колиш и Тайлакова проиграли в 1/16 финала ЧЕ по настольному теннису в парах

Российская пара Анастасия Колиш и Мария Тайлакова не смогли пробиться в 1/8 финала чемпионата Европы по настольному теннису, который проходит в эти дни в испанском Аликанте. В матче 1/16 россиянки уступили чешке Гане Мателовой и словачке Барборе Балазовой со счетом 1-4 (11:6, 10:12, 6:11, 3:11, 5:11).





В турнире мужских дуэтов россияне Кирилл Скачков и Александр Шибаев оформили выход в 1/8 финала, переиграв турецкий дуэт Ибрахим Гюндюз/Йигенлер Абдуллах – 4-1 (5:11, 13:11, 13:11, 12:10, 11:3).



