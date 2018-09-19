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Чемпионат Европы по настольному теннису. Испания - 2018 В СЮЖЕТЕ настольный теннис Россияне Щербатых, Шибаев и Гадиев вышли в основную сетку ЧЕ по настольному теннису Российские теннисисты Валерия Щербатых, Александр Шибаев и Вильдан Гадиев вышли в 1/32 финала чемпионата Европы, который стартовал в испанском Аликанте.

Валерия Щербатых, несмотря на поражение в последнем матче группового этапа от Корнелии Рилишките (Литва), заняла первое место в группе № 12.

Александр Шибаев и Вильдан Гадиев успешно завершили групповой этап квалификации, победив во всех матчах группового этапа.

Сегодня вечером пары Мария Тайлакова / Анастасия Колиш и Сидоренко / Гадиев проведут решающие матчи предварительного этапа за попадание в основную сетку. Также в женском одиночном разряде Тайлакова сразится с Даниелле Консбрук (Люксембург), а Колиш – с Эминой Хаджиаметович (Босния и Герцеговина). Аликанте Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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