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24.12.2019 17:11
Фото https://fdsarr.ru/
Сборная России успешно выступила на чемпионате мира по акробатическому рок-н-роллу
Россияне возглавили список победителей чемпионата мира по акробатическому рок-н-роллу среди команд формейшн, который проходил в польской Зеленой Гуре. 

В дисциплине «Формейшн-микст» золото завоевала московская команда команда Strategic Brilliant. Серебряные награды также достались россиянам - команда Fenix (Санкт-Петербург) опередила извечных соперников сборной России - Dream Team из Германии.

На Кубке мира в парных дисциплинах в дисциплине Main Class Free Style представители России также завоевали «золото» и «серебро». Дарина Козлова и Алексей Кондрашин (Москва) стали победителями финала Кубка мира, Анастасия Гусарова и Константин Самойлов (Москва) заняли второе место. «Бронза» у немецкой пары Мишель Уль и Тобиас Блюдау.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/12/24/111332.html
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