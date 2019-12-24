Новости Фото https://fdsarr.ru/ Сборная России успешно выступила на чемпионате мира по акробатическому рок-н-роллу Россияне возглавили список победителей чемпионата мира по акробатическому рок-н-роллу среди команд формейшн, который проходил в польской Зеленой Гуре.

В дисциплине «Формейшн-микст» золото завоевала московская команда команда Strategic Brilliant. Серебряные награды также достались россиянам - команда Fenix (Санкт-Петербург) опередила извечных соперников сборной России - Dream Team из Германии.

На Кубке мира в парных дисциплинах в дисциплине Main Class Free Style представители России также завоевали «золото» и «серебро». Дарина Козлова и Алексей Кондрашин (Москва) стали победителями финала Кубка мира, Анастасия Гусарова и Константин Самойлов (Москва) заняли второе место. «Бронза» у немецкой пары Мишель Уль и Тобиас Блюдау. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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