На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Пляжный волейбол
Стрелковый спорт
Каякинг
Акробатический рок-н-ролл
Арбалетный спорт
Гандбол
Парусный спорт
Го
Поло (конное поло)
Футбол
Пауэрлифтинг
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Акробатический рок-н-ролл
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
27.02.2018 11:36
Фото Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла
Российские спортсмены успешно выступили на Кубке мира по акробатическому рок-н-роллу
24 февраля 2018 года в Сочи прошел  Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу в спортивной дисциплине «В класс» мужчины и женщины, юниоры и юниорки, юноши и девушки. За медали боролись более 300 спортсменов из таких стран, как: Россия, Украина, Армения, Хорватия, Чехия, Франция, Германия, Венгрия и  Словения.

Весь пьедестал почета в дисциплине «В класс» мужчины и женщины заняли спортсмены из Санкт-Петербурга. Обладателями золотых медалей стали Дарья Шурилова и Владислав Мельник. Серебряные награды взяли Елизавета Новак и Дмитрий Маслов. «Бронза» досталась Инне Лебедевой и Денису Ефанову.

Первое место в дисциплине «В класс» юниоры и юниорки заняла московская пара Ангелина Мушто и Сергей Свирин. Второе место у дуэта из Хорватии. Тульские спортсмены Елена Бударина и Макар Проскурдин завоевали «бронзу» соревнований.

По материалам Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.
Города:
Сочи, городской округ
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/02/27/110845.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
27.02.2018 11:36
Российские спортсмены успешно выступили на Кубке мира по акробатическому рок-н-роллу
17.05.2017 13:33
Чемпионат мира по акробатическому рок-н-роллу пройдет в Москве
28.10.2015 09:18
Иван Юдин и Ольга Сбитнева завоевали серебро «Мирового Мастерса» по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги
24.12.2014 12:50
Определились обладатели Кубка России 2014 по акробатическому рок-н-роллу
26.06.2012 18:48
Суров и Буйна стали обладателями Кубка мира
09.06.2012 13:10
Чемпионат мира и Кубок мира прошел в итальянском городе Римини
10.02.2011 11:07
В Питере пройдут соревнования «Невский Бриз»
Все новости
Сюжеты
В мире. VIII Всемирные Игры 2009 в Гаосюн, Тайвань
Публикации
29.07.2013 11:50
Иван Юдин и Ольга Сбитнева стали первыми на Мировом Мастерсе в Римини
Фото и видео
04.06.2014 13:04
Фото. Акробатический рок-н-ролл
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 