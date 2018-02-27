Фото Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла

Российские спортсмены успешно выступили на Кубке мира по акробатическому рок-н-роллу

24 февраля 2018 года в Сочи прошел Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу в спортивной дисциплине «В класс» мужчины и женщины, юниоры и юниорки, юноши и девушки. За медали боролись более 300 спортсменов из таких стран, как: Россия, Украина, Армения, Хорватия, Чехия, Франция, Германия, Венгрия и Словения.





Весь пьедестал почета в дисциплине «В класс» мужчины и женщины заняли спортсмены из Санкт-Петербурга. Обладателями золотых медалей стали Дарья Шурилова и Владислав Мельник. Серебряные награды взяли Елизавета Новак и Дмитрий Маслов. «Бронза» досталась Инне Лебедевой и Денису Ефанову.





Первое место в дисциплине «В класс» юниоры и юниорки заняла московская пара Ангелина Мушто и Сергей Свирин. Второе место у дуэта из Хорватии. Тульские спортсмены Елена Бударина и Макар Проскурдин завоевали «бронзу» соревнований.



