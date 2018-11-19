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19.11.2018 19:28
Российские танцоры стали победителями и призерами чемпионата мира по акробатическому рок-н-роллу
Российские спортсмены завоевали медали чемпионата мира по акробатическому рок-н-роллу, который проходит в Женеве. 

Дарина Козлова и Алексей Кондрашин выиграли золото, вторыми стали также россияне Маргарита Чарковская и Иван Кудряшов

В соревнованиях среди команд формейшн-микст чемпионами мира стали танцоры московской команды Rock Comets. Fenix из Санкт-Петербурга стала бронзовым призером.

Среди формейшн буги-вуги российская команда Bingo Boogie стала обладателем серебряных наград.
Города:
Женева
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/11/19/111119.html
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