Российские танцоры стали победителями и призерами чемпионата мира по акробатическому рок-н-роллу
Российские спортсмены завоевали медали чемпионата мира по акробатическому рок-н-роллу, который проходит в Женеве.
Дарина Козлова и Алексей Кондрашин выиграли золото, вторыми стали также россияне Маргарита Чарковская и Иван Кудряшов
В соревнованиях среди команд формейшн-микст чемпионами мира стали танцоры московской команды Rock Comets. Fenix из Санкт-Петербурга стала бронзовым призером.
Среди формейшн буги-вуги российская команда Bingo Boogie стала обладателем серебряных наград.