Новости Российские танцоры стали победителями и призерами чемпионата мира по акробатическому рок-н-роллу Российские спортсмены завоевали медали чемпионата мира по акробатическому рок-н-роллу, который проходит в Женеве.

Дарина Козлова и Алексей Кондрашин выиграли золото, вторыми стали также россияне Маргарита Чарковская и Иван Кудряшов

В соревнованиях среди команд формейшн-микст чемпионами мира стали танцоры московской команды Rock Comets. Fenix из Санкт-Петербурга стала бронзовым призером.

Среди формейшн буги-вуги российская команда Bingo Boogie стала обладателем серебряных наград. Женева Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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