Чемпионат мира по акробатическому рок-н-роллу пройдет в Москве

20 мая во Дворце спорта “Мегаспорт” (Ходынский бульвар, д. 3) состоятся чемпионат Европы по акробатическому рок-н-роллу в спортивных дисциплинах «М класс-микст», «буги-вуги мужчины и женщины», «буги-вуги сеньоры» и первенство Европы по акробатическому рок-н-роллу в спортивной дисциплине «буги-вуги» среди юниоров и юниорок.





В Москву на соревнования приедут порядка 200 спортсменов из 13 стран Европы (Австрия, Чехия, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Норвегия, Польша, Швейцария, Швеция, Украина, Россия), а также пары из США и Ливана, принимающие участие по специальному приглашению.





В чемпионате Европы примут участие сильнейшие российские пары в дисциплине Main class: пятикратные чемпионы мира Ольга Сбитнева и Иван Юдин, двукратные чемпионы Европы Дарина Козлова и Алексей Кондрашин и чемпионы России 2017 года Ксения Основина и Константин Чистиков.





Также в рамках чемпионата Европы в Москве состоится награждение призеров и победителя конкурса на разработку талисмана спортивной сборной команды по акробатическому рок-н-роллу.





Организаторами соревнований являются: Всемирная конфедерация рок-н-ролла, Министерство спорта Российской Федерации, Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла», Департамент спорта и туризма города Москвы.





Акробатический рок-н-ролл является поистине уникальным видом спорта, поскольку гармонично сочетает в себе не только красоту танца, но и захватывающую дух полетную акробатику. Во Всемирную конфедерацию рок-н-ролла входит более 30 стран, расположенных на 5 разных континентах.





Расписание соревнований:





10:00 – 16:30 – отборочные туры



