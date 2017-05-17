На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Шахматы
Мини-футбол
Фехтование
Регби
Хоккей на траве
Гандбол
Шашки
Американский футбол
Парусный спорт
Гольф
Бридж спортивный
Стрелковый спорт
Теннис настольный
Автомобильный спорт
Перетягивание каната
Акробатический рок-н-ролл
Дзюдо
Муай тай
Мотоциклетный спорт
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Акробатический рок-н-ролл
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
17.05.2017 13:33
Чемпионат мира по акробатическому рок-н-роллу пройдет в Москве
20 мая во Дворце спорта “Мегаспорт” (Ходынский бульвар, д. 3) состоятся чемпионат Европы по акробатическому рок-н-роллу в спортивных дисциплинах «М класс-микст», «буги-вуги мужчины и женщины», «буги-вуги сеньоры» и первенство Европы по акробатическому рок-н-роллу в спортивной дисциплине «буги-вуги» среди юниоров и юниорок.

В Москву на соревнования приедут порядка 200 спортсменов из 13 стран Европы (Австрия, Чехия, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Норвегия, Польша, Швейцария, Швеция, Украина, Россия), а также пары из США и Ливана, принимающие участие по специальному приглашению.

В чемпионате Европы примут участие сильнейшие российские пары в дисциплине Main class: пятикратные чемпионы мира Ольга Сбитнева и Иван Юдин, двукратные чемпионы Европы Дарина Козлова и Алексей Кондрашин и чемпионы России 2017 года Ксения Основина и Константин Чистиков.

Также в рамках чемпионата Европы в Москве состоится награждение призеров и победителя конкурса на разработку  талисмана спортивной сборной команды по акробатическому рок-н-роллу.

Организаторами соревнований являются: Всемирная конфедерация рок-н-ролла,  Министерство спорта Российской Федерации, Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла», Департамент спорта и туризма города Москвы.

Акробатический рок-н-ролл является поистине уникальным видом спорта, поскольку гармонично сочетает в себе не только красоту танца, но и захватывающую дух полетную акробатику. Во Всемирную конфедерацию рок-н-ролла входит более 30 стран, расположенных на 5 разных  континентах.

Расписание соревнований:

10:00 – 16:30 – отборочные туры

18:00 – 20:30 – финалы
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/17/110370.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
17.05.2017 13:33
Чемпионат мира по акробатическому рок-н-роллу пройдет в Москве
28.10.2015 09:18
Иван Юдин и Ольга Сбитнева завоевали серебро «Мирового Мастерса» по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги
24.12.2014 12:50
Определились обладатели Кубка России 2014 по акробатическому рок-н-роллу
26.06.2012 18:48
Суров и Буйна стали обладателями Кубка мира
09.06.2012 13:10
Чемпионат мира и Кубок мира прошел в итальянском городе Римини
10.02.2011 11:07
В Питере пройдут соревнования «Невский Бриз»
09.02.2011 16:57
Календарь сезона-2011
Все новости
Сюжеты
В мире. VIII Всемирные Игры 2009 в Гаосюн, Тайвань
Публикации
29.07.2013 11:50
Иван Юдин и Ольга Сбитнева стали первыми на Мировом Мастерсе в Римини
Фото и видео
04.06.2014 13:04
Фото. Акробатический рок-н-ролл
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 