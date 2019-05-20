20.05.2019 22:07
Маргарита Чарковская, Иван Кудряшов, фото m.gazeta.ru
Россияне завоевали золото и серебро Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу
Российский дуэт Маргарита Чарковская и Иван Кудряшов стали обладателями Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу, розыгрыш которого завершился 18 мая в Москве. Вторыми стали также россияне Дарина Козлова/Алексей Кондрашин. Тройку призеров замкнули представители Германии Мишель Уль/Тобиас Блудау.
В номинации «буги-вуги» золото завоевал финский дуэт Анна Тютюнюк/Маси Саурен, второе место заняли шведы Эмма Даниэльсон/Джонатан Хауг, бронзу завоевала еще одна шведская пара Виктор и Вильма Эдлунд.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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