Маргарита Чарковская, Иван Кудряшов, фото m.gazeta.ru

Россияне завоевали золото и серебро Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу

Российский дуэт Маргарита Чарковская и Иван Кудряшов стали обладателями Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу, розыгрыш которого завершился 18 мая в Москве. Вторыми стали также россияне Дарина Козлова/Алексей Кондрашин. Тройку призеров замкнули представители Германии Мишель Уль/Тобиас Блудау.



