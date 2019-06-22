22.06.2019 12:55
Павел Сухов, фото ruspekh.ru
Российские шпажисты выиграли золото командного турнира ЧЕ по фехтованию
Мужская сборная России выиграли командный турнир среди шпажистов на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в эти дни в немецком Дюссельдорфе.
В финале Павел Сухов, Никита Глазков, Сергей Бида и Сергей Ходос одержали победу над представителями Дании со счетом 31:30.
Третьими стали венгры, победившая сборную Эстонии - 36:25.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/06/22/111248.html