Павел Сухов, фото ruspekh.ru

Российские шпажисты выиграли золото командного турнира ЧЕ по фехтованию

Мужская сборная России выиграли командный турнир среди шпажистов на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в эти дни в немецком Дюссельдорфе.





В финале Павел Сухов, Никита Глазков, Сергей Бида и Сергей Ходос одержали победу над представителями Дании со счетом 31:30.



