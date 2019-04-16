фехтование

Камиль Ибрагимов и Инна Дериглазова завоевали золотые медали ЧР по фехтованию 2019

В Сочи начались поединки чемпионата России по фехтованию. В первый соревновательный день чемпионами России стали саблист Камиль Ибрагимов – двукратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы, а также олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира рапиристка Инна Дериглазова.



