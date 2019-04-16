16.04.2019 13:50
фехтование
Камиль Ибрагимов и Инна Дериглазова завоевали золотые медали ЧР по фехтованию 2019
В Сочи начались поединки чемпионата России по фехтованию. В первый соревновательный день чемпионами России стали саблист Камиль Ибрагимов – двукратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы, а также олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира рапиристка Инна Дериглазова.
Камиль Ибрагимов выиграл титул чемпиона России третий раз в своей карьере, а Инна Дериглазова стала четырехкратной чемпионкой страны.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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