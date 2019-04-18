фехтование

Ольга Никитина и Антон Бородачев победили на чемпионате России по фехтованию

Саблистка Ольга Никитина и рапирист Антон Бородачев завоевали золотые медали чемпионата России, который проходит в эти дни в Сочи. Оба они в финальных поединках сумели выиграть у олимпийских чемпионов Рио-де-Жанейро: Ольга у Яны Егорян, Антон – у Тимура Сафина.





Ольга поделилась секретом своей победы: «Все дело в настрое. Когда я приезжаю на соревнования, не боюсь соперниц. Я боюсь, что у меня настрой будет не тот, что нужно».





«Сегодня необходимость показать результат, победить, или войти в четверку, надо мной не висела, потому что юниорский сезон закончился первенством мира. И я фехтовал в свое удовольствие», ? так объяснил свой высокий результат Антон Бородачев.



