На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Фехтование
Капоэйра
Гимнастика эстетическая
Водное поло
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Фехтование
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
18.04.2019 11:34
фехтование
Ольга Никитина и Антон Бородачев победили на чемпионате России по фехтованию
Саблистка Ольга Никитина и рапирист Антон Бородачев завоевали золотые медали чемпионата России, который проходит в эти дни в Сочи. Оба они в финальных поединках сумели выиграть у олимпийских чемпионов Рио-де-Жанейро: Ольга у Яны Егорян, Антон – у Тимура Сафина.

Ольга поделилась секретом своей победы: «Все дело в настрое. Когда я приезжаю на соревнования, не боюсь соперниц. Я боюсь, что у меня настрой будет не тот, что нужно».

«Сегодня необходимость показать результат, победить, или войти в четверку, надо мной не висела, потому что юниорский сезон закончился первенством мира. И я фехтовал в свое удовольствие», ? так объяснил свой высокий результат Антон Бородачев.

По материалам Федерации фехтования России.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/04/18/111208.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
18.04.2019 11:34
Ольга Никитина и Антон Бородачев победили на чемпионате России по фехтованию
16.04.2019 13:50
Камиль Ибрагимов и Инна Дериглазова завоевали золотые медали ЧР по фехтованию 2019
12.04.2019 15:52
Россияне завоевали две золотые медали на юниорском первенстве мира по фехтованию
25.12.2018 20:47
Сергей Ходос выиграл Кубок России по фехтованию на шпагах
26.07.2018 14:05
Российские шпажисты стали обладателями бронзы чемпионата мира в Кита
25.07.2018 15:22
Россиянка София Позднякова завоевала золото ЧМ по фехтованию на сабл?
25.07.2018 14:09
Россиянин Ибрагимов завоевал бронзу ЧМ по фехтованию
Все новости
Сюжеты
В мире. XXXII летние Олимпийские игры. Токио - 2020 (Япония)
Чемпионат России по фехтованию. Владикавказ-2015
В мире. II летние юношеские Олимпийские игры. Китай - 2014
Чемпионат мира по фехтованию. Казань - 2014
Чемпионат мира по фехтованию. Китай - 2018
Публикации
15.03.2011 11:44
Пресс-конференция, посвященная турниру «Московская сабля»
Фото и видео
27.11.2013 11:46
Фото. Фехтование. Всемирные Игры Боевых Искусств 2013
18.08.2008 01:37
Фото. Пекин 2008. Фехтование - командные соревнования.(М)
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
?
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 