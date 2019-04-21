Вадим Анохин и Виолетта Колобова стали победителями турнира шпажистов на ЧР по фехтованию
Шпажисты Вадим Анохин и Виолетта Колобова завоевали золотые медали чемпионата России по фехтованию, который проходит в эти дни в Сочи.
В финале москвич Анохин выиграл у Сергея Биды со счетом 15:11. Бронзовыми призерами соревнований стали самарский спортсмен Павел Сухов и Георгий Бруев из Санкт-Петербурга.
Финальный бой с подмосковной шпажисткой Кристиной Ясинской москвичка Колобова провела уверенно и выиграла со счетом 15:9. Третье место разделили также столичные спортсменки Айзанат Муртазаева и Ольга Лукьянова.
И Анохин и Колобова выиграли национальный чемпионат во второй раз. Кроме того, Колобова является двукратной чемпионкой мира, трехкратной – Европы и бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.