Виолетта Колобова

Вадим Анохин и Виолетта Колобова стали победителями турнира шпажистов на ЧР по фехтованию

Шпажисты Вадим Анохин и Виолетта Колобова завоевали золотые медали чемпионата России по фехтованию, который проходит в эти дни в Сочи.





В финале москвич Анохин выиграл у Сергея Биды со счетом 15:11. Бронзовыми призерами соревнований стали самарский спортсмен Павел Сухов и Георгий Бруев из Санкт-Петербурга.





Финальный бой с подмосковной шпажисткой Кристиной Ясинской москвичка Колобова провела уверенно и выиграла со счетом 15:9. Третье место разделили также столичные спортсменки Айзанат Муртазаева и Ольга Лукьянова.



