Новости Фото mk.ru Женская сборная России завоевала золото ЧЕ по фехтованию на саблях Российские саблистки стали победительницами командного турнира на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в немецком Дюссельдорфе.

Софья Великая, София Позднякова, Яна Егорян и Ольга Никитина в финале одержали победу над командой Венгрии со счетом 45:34.

Сборная Франции заняла третье место, одержав победу в поединке за бронзу над командой Италии – 45:42. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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