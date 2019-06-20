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20.06.2019 22:29
Фото mk.ru
Женская сборная России завоевала золото ЧЕ по фехтованию на саблях
Российские саблистки стали победительницами командного турнира на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в немецком Дюссельдорфе.
Софья Великая, София Позднякова, Яна Егорян и Ольга Никитина в финале одержали победу над командой Венгрии со счетом 45:34.
Сборная Франции заняла третье место, одержав победу в поединке за бронзу над командой Италии – 45:42.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/06/20/111247.html
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