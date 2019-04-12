фехтование на рапирах

Россияне завоевали две золотые медали на юниорском первенстве мира по фехтованию

Мужская и женская сборные команды России по фехтованию на рапирах стали обладателями золотых наград в командных соревнованиях на юниорском первенстве мира, которое проходит в польской Торуне.





В финале российские рапиристы Антон и Кирилл Бородачевы, Владислав Мыльников и Иван Трошин переиграли представителей Франции со счетом 45:38. Тройку призеров замкнули спортсмены сборной Италии.



