Мужская и женская сборные команды России по фехтованию на рапирах стали обладателями золотых наград в командных соревнованиях на юниорском первенстве мира, которое проходит в польской Торуне.
В финале российские рапиристы Антон и Кирилл Бородачевы, Владислав Мыльников и Иван Трошин переиграли представителей Франции со счетом 45:38. Тройку призеров замкнули спортсмены сборной Италии.
В решающей встрече женской части турнира россиянки победили японок со счетом 39:32. В составе сборной России выступали Аделина Бикбулатова, Елена Петрова, Александра Сундучкова и Анна Удовиченко. Третьими стали рапиристки Южной Кореи.