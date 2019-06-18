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18.06.2019 13:33
Сочинская федерация миниволей провела турнир для детей и взрослых
С 7 по 9 июня 2019 года в Сочи проходил турнир города Сочи по миниволей, в котором принимали участие 22 команды в четырех возрастных категориях: дети до 12 лет, дети до 16 лет, женщины до 170 лет , мужчины 171 год и старше.
В турнире приняли участие 22 команды.

Среди детей до 12 лет:
1 место - команда "Фортуна" г.Сочи 
2 место - команда СШ №8 (2) г.Сочи 
3 место - команда СШ №8 (1) г.Сочи 

Среди детей до 16 лет (девочки):
1 место - команда "Альфа" г.Сочи 
2 место - команда СШ № 8 (2) г.Сочи 
3 место - команда "Факел" г.Сочи 

Среди детей до 16 лет (мальчики):
1 место - команда СШ № 8 (2) г.Сочи 
2 место - команда "Комета" г.Сочи 
3 место - команда СШ №8 (1) г.Сочи 

Среди женских команд до 170 лет:
1 место - команда "БГУ" Респ. Бурятия 
2 место - команда "СГУ" г.Сочи 
3 место - команда "Мацеста" г.Сочи 

Среди мужских команд 171 год и старше:
1 место - команда "БГУ" Респ. Бурятия 
2 место - команда "Фортуна" г.Сочи 
3 место - команда "СГУ" г.Сочи 

Победители и призеры были награждены, грамотами,медалями и кубками ОО "Федерацией волейбола,пляжного волейбола,японского мини - волейбола г.Сочи"


Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/06/18/111245.html
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