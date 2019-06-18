Новости Сочинская федерация миниволей провела турнир для детей и взрослых С 7 по 9 июня 2019 года в Сочи проходил турнир города Сочи по миниволей, в котором принимали участие 22 команды в четырех возрастных категориях: дети до 12 лет, дети до 16 лет, женщины до 170 лет , мужчины 171 год и старше. В турнире приняли участие 22 команды.

Среди детей до 12 лет: 1 место - команда "Фортуна" г.Сочи 2 место - команда СШ №8 (2) г.Сочи 3 место - команда СШ №8 (1) г.Сочи

Среди детей до 16 лет (девочки): 1 место - команда "Альфа" г.Сочи 2 место - команда СШ № 8 (2) г.Сочи 3 место - команда "Факел" г.Сочи

Среди детей до 16 лет (мальчики): 1 место - команда СШ № 8 (2) г.Сочи 2 место - команда "Комета" г.Сочи 3 место - команда СШ №8 (1) г.Сочи

Среди женских команд до 170 лет: 1 место - команда "БГУ" Респ. Бурятия 2 место - команда "СГУ" г.Сочи 3 место - команда "Мацеста" г.Сочи

Среди мужских команд 171 год и старше: 1 место - команда "БГУ" Респ. Бурятия 2 место - команда "Фортуна" г.Сочи 3 место - команда "СГУ" г.Сочи

Победители и призеры были награждены, грамотами,медалями и кубками ОО "Федерацией волейбола,пляжного волейбола,японского мини - волейбола г.Сочи"



Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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