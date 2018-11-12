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12.11.2018 13:35
Межрегиональный турнир по миниволей "Траектория-2018" прошел в Красноярске
3 ноября 2018 года в Красноярске состоялись межрегиональные соревнования по миниволей "Траектория-2018". В турнире принимали участие 12 команд из разных регионов Российской Федерации.
Победителями и призерами стали:
Категория женских команд старше 171 год
1 место Салютем Улан - удэ
2 место Ника Улан-удэ
3 место Цфк и С Кемеровского района
Категория микс до 170 лет
1 место Лицей Красноярск
2 место Первоманск Красноярск
3 место Юность Красноярск
Города:
Красноярск
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/11/12/111112.html
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