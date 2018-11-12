Новости Межрегиональный турнир по миниволей "Траектория-2018" прошел в Красноярске 3 ноября 2018 года в Красноярске состоялись межрегиональные соревнования по миниволей "Траектория-2018". В турнире принимали участие 12 команд из разных регионов Российской Федерации.





Победителями и призерами стали:

Категория женских команд старше 171 год 1 место Салютем Улан - удэ 2 место Ника Улан-удэ 3 место Цфк и С Кемеровского района

Категория микс до 170 лет 1 место Лицей Красноярск 2 место Первоманск Красноярск 3 место Юность Красноярск



Красноярск Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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