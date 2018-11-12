Новости Детские соревнования по миниволей прошли в Сочи в День народного единства 4 ноября в Сочи состоялся Открытый городской турнир по миниволей, в котором принимали участие спортсмены до 12 и до 14 лет. Организатором выступила Федерация волейбола, пляжного волейбола, японского мини-волейбола г. Сочи.

Победителями и призерами стали:

- группа : дети до 12 лет 1 место – команда Молния 2 место – команда Союз 3 место – команда Престиж

- группа : дети до 14 лет 1 место – команда Альфа 2 место – команда Растишка 3 место – команда Пламя

Фотоальбом с соревнований можно посмотреть здесь . Сочи, городской округ Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/11/12/111113.html