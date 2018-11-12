4 ноября в Сочи состоялся Открытый городской турнир по миниволей, в котором принимали участие спортсмены до 12 и до 14 лет. Организатором выступила Федерация волейбола, пляжного волейбола, японского мини-волейбола г. Сочи.
Победителями и призерами стали:
- группа : дети до 12 лет
1 место – команда Молния
2 место – команда Союз
3 место – команда Престиж
- группа : дети до 14 лет
1 место – команда Альфа
2 место – команда Растишка
3 место – команда Пламя
Фотоальбом с соревнований можно посмотреть здесь.