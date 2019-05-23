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23.05.2019 09:37
Крупный республиканский турнир по миниволей «Кубок Победы» провели в Бурятии
В Республике Бурятия состоялся региональный турнир «Кубок Победы» по миниволей среди всех возрастных категорий населения, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В соревновании приняла 41 команда (218 человек), 11 из которых детские (55 человек).


 Призовые места распределились следующим образом:
     
 №1 Дети 1 гр   №2 Дети 2гр       №3 Мужч    №4 До 160 лет жен    №5  160-199 лет жен
 
1м- Ника            1м- Селенга        1м- БГУ 1         1м- Динамо                  1м- Факел
2м-Сакура          2м- ФМШ-56 1     2м- БГУ 2        2м- Дружба                   2м- Техноветерок
3м- Сокол           3м- ФМШ-56 2     3м Искра        3м- Уланы                      3м- Изумруд
 
 
№ 6 200-239 лет жен    №7 240-св 260 лет жен     №8 Микст
 
1м- Техноветер             1м- Лотос                            1м- Факел
2м- Сэлэнгэ                   2м- Виктория                      2м- БГУ
3м- Салютэм                 3м- Айрис                            3м- Салют
 
Во взрослых категориях были отмечены лучшие игроки - Черноярова Татьяна, Двоеглазова Татьяна, Тюнина Раиса, Алексеева Ида, Семенова Оюна.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/05/23/111231.html
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