Новости Крупный республиканский турнир по миниволей «Кубок Победы» провели в Бурятии В Республике Бурятия состоялся региональный турнир «Кубок Победы» по миниволей среди всех возрастных категорий населения, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В соревновании приняла 41 команда (218 человек), 11 из которых детские (55 человек).



Призовые места распределились следующим образом:



№1 Дети 1 гр №2 Дети 2гр №3 Мужч №4 До 160 лет жен №5 160-199 лет жен



1м- Ника 1м- Селенга 1м- БГУ 1 1м- Динамо 1м- Факел

2м-Сакура 2м- ФМШ-56 1 2м- БГУ 2 2м- Дружба 2м- Техноветерок

3м- Сокол 3м- ФМШ-56 2 3м Искра 3м- Уланы 3м- Изумруд





№ 6 200-239 лет жен №7 240-св 260 лет жен №8 Микст



1м- Техноветер 1м- Лотос 1м- Факел

2м- Сэлэнгэ 2м- Виктория 2м- БГУ

3м- Салютэм 3м- Айрис 3м- Салют



Во взрослых категориях были отмечены лучшие игроки - Черноярова Татьяна, Двоеглазова Татьяна, Тюнина Раиса, Алексеева Ида, Семенова Оюна. Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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