23.04.2019 13:45
В Красноярске прошел ХХ Открытый турнир по миниволей памяти А.Я.Грошева
6 и 7 апреля в Красноярске проходили соревнования ХХ Открытого турнира по миниволей памяти А.Я.Грошева, который собрал более 130 участников. Турнир проходил в трех категориях: дети до 14 лет, женщины и микс.
Категория дети до 14 лет (8 команд)
1 место Лицей
2 место Лицей 2
3 место Енисеюшка
Категория женщины (7 команд)
1 место Искра
2 место Первоманск
3 место Пятый элемент
Категория микс (10 команд)
1 место Первоманск
2 место Лицей
3 место Юность
Организаторами выступили Красноярская краевая федерация миниволей и Комитет по физической культуре и спорту города Красноярск.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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