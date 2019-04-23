Новости В Красноярске прошел ХХ Открытый турнир по миниволей памяти А.Я.Грошева 6 и 7 апреля в Красноярске проходили соревнования ХХ Открытого турнира по миниволей памяти А.Я.Грошева, который собрал более 130 участников. Турнир проходил в трех категориях: дети до 14 лет, женщины и микс.

Категория дети до 14 лет (8 команд) 1 место Лицей 2 место Лицей 2 3 место Енисеюшка

Категория женщины (7 команд) 1 место Искра 2 место Первоманск 3 место Пятый элемент

Категория микс (10 команд) 1 место Первоманск 2 место Лицей 3 место Юность

Организаторами выступили Красноярская краевая федерация миниволей и Комитет по физической культуре и спорту города Красноярск.

Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/04/23/111214.html