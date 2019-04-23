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23.04.2019 13:45
В Красноярске прошел ХХ Открытый турнир по миниволей памяти А.Я.Грошева
6 и 7 апреля в Красноярске проходили соревнования ХХ Открытого турнира по миниволей памяти А.Я.Грошева, который собрал более 130 участников. Турнир проходил в трех категориях: дети до 14 лет, женщины и микс. 

Категория дети до 14 лет (8 команд) 
1 место Лицей 
2 место Лицей 2 
3 место Енисеюшка

Категория женщины (7 команд)
1 место Искра 
2 место Первоманск 
3 место Пятый элемент

Категория микс (10 команд)
1 место Первоманск 
2 место Лицей 
3 место Юность

Организаторами выступили Красноярская краевая федерация миниволей и Комитет по физической культуре и спорту города Красноярск.

Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/04/23/111214.html
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