Соревнования II Открытого турнира города Сочи по миниволей состоялись в начале июня
С 6 по 8 июня 2018 года в городе Сочи прошел II Открытый турнир города Сочи по миниволей, в соревнованиях приняли участие 218 спортсменов с разных регионов России.
Соревнования проводились в следующих возрастных группах:
- группа : до 170 лет «микс»
1 место - команда Россия (Сочи – Красноярск)
2 место – команда Восток (Сахалин)
3 место – Афалины (Сочи «СГУ»)
- группа : до 170 мужчины
1 место – команда Дельфин (Сочи)
2 место – команда Якудза (Сочи)
3 место – команда Бурятия ( Улан-Удэ)
- группа : до 170 женщины
1 место – команда Мацеста 1 (Сочи)
2 место – команда Виктория (Сочи «СГУ»)
3 место – команда Мацеста 2 (Сочи)
- группа : дети до 14 лет
1 место – команда Красноярск
2 место – команда Сочи 1 (Сочи)
3 место – команда Альфа (Сочи)
- группа : дети до 12 лет
1 место – команда Взлет (Сочи)
2 место – команда Олимп (Сочи)
3 место – команда Ударник (Сочи)