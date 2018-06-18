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18.06.2018 20:09
Соревнования II Открытого турнира города Сочи по миниволей состоялись в начале июня
С 6 по 8 июня 2018 года в городе Сочи прошел II Открытый турнир города Сочи по миниволей, в соревнованиях приняли участие 218 спортсменов с разных регионов России. 



Соревнования проводились в следующих возрастных группах:

- группа : до 170 лет «микс»
1 место  - команда Россия (Сочи – Красноярск)
2 место – команда Восток (Сахалин)
3 место – Афалины (Сочи «СГУ»)

- группа : до 170 мужчины
1 место – команда Дельфин (Сочи)
2 место – команда Якудза (Сочи)
3 место – команда Бурятия ( Улан-Удэ)

- группа : до 170 женщины
1 место – команда Мацеста 1 (Сочи)
2 место – команда Виктория (Сочи «СГУ»)
3 место – команда Мацеста 2 (Сочи)

- группа : дети до 14 лет
1 место – команда Красноярск 
2 место – команда Сочи 1 (Сочи)
3 место – команда Альфа (Сочи)

- группа : дети до 12 лет
1 место – команда Взлет (Сочи) 
2 место – команда Олимп (Сочи)
3 место – команда Ударник (Сочи)


Города:
Сочи, городской округ
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/06/18/110966.html
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