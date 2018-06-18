Новости Соревнования II Открытого турнира города Сочи по миниволей состоялись в начале июня С 6 по 8 июня 2018 года в городе Сочи прошел II Открытый турнир города Сочи по миниволей, в соревнованиях приняли участие 218 спортсменов с разных регионов России.





Соревнования проводились в следующих возрастных группах:

- группа : до 170 лет «микс» 1 место - команда Россия (Сочи – Красноярск) 2 место – команда Восток (Сахалин) 3 место – Афалины (Сочи «СГУ»)

- группа : до 170 мужчины 1 место – команда Дельфин (Сочи) 2 место – команда Якудза (Сочи) 3 место – команда Бурятия ( Улан-Удэ)

- группа : до 170 женщины 1 место – команда Мацеста 1 (Сочи) 2 место – команда Виктория (Сочи «СГУ») 3 место – команда Мацеста 2 (Сочи)

- группа : дети до 14 лет 1 место – команда Красноярск 2 место – команда Сочи 1 (Сочи) 3 место – команда Альфа (Сочи)

- группа : дети до 12 лет 1 место – команда Взлет (Сочи) 2 место – команда Олимп (Сочи) 3 место – команда Ударник (Сочи)



Сочи, городской округ Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/06/18/110966.html