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02.05.2019 19:15
Россияне завоевали четыре медали на чемпионате Европы по городошному спорту
Российские спортсмены стали обладателями четырех наград чемпионата Европы по городошному спорту, который проходил с 26 по 30 апреля в белорусском городе Молодечно.

Вице-президент Федерации городошного спорта Санкт-Петербурга, мастер спорта Сергей Облогин стал двукратным чемпионом Европы, победив в еврогородках и троеборье. Также Облгоин завоевал серебряную медаль по финским городкам. Воспитанник Сергея Облогина Антон Евтушенко стал обладателем бронзовой награды в еврогородках.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/05/02/111219.html
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