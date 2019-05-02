Новости Россияне завоевали четыре медали на чемпионате Европы по городошному спорту Российские спортсмены стали обладателями четырех наград чемпионата Европы по городошному спорту, который проходил с 26 по 30 апреля в белорусском городе Молодечно.

Вице-президент Федерации городошного спорта Санкт-Петербурга, мастер спорта Сергей Облогин стал двукратным чемпионом Европы, победив в еврогородках и троеборье. Также Облгоин завоевал серебряную медаль по финским городкам. Воспитанник Сергея Облогина Антон Евтушенко стал обладателем бронзовой награды в еврогородках. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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