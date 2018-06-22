Новости В предстоящие выходные в Санкт-Петербурге пройдут открытые соревнования по городошному спорту 23 и 24 июня состоятся традиционные соревнования по городошному спорту Открытый личный чемпионат Санкт-Петербурга по городошному троеборью. Соревнования будут проводится в трёх группах: мужчин, женщин и ветеранов, в трёх дисциплинах, развиваемых Международной федерацией городошного спорта - финские городки, классические городки, еврогородки. Итоговые результаты чемпионата буду определяться в троеборье.





Помимо спортсменов Санкт-Петербурга в соревнованиях примут участие спортсмены Эстонии, Вологодской, Ленинградской, Тверской областей и Республики Карелия.

В рамках чемпионата совместно с Администрацией Кировского района и ЦФК и С "Нарвская застава" проводится Открытое первенство Кировского района по финским городкам, и совместно с Администрацией и ЦФК Петроградского района "Открытое первенство Петроградского района по городошному троеборью".

Программа соревнований:

23 июня, 11.00-17.00 – Финские городки. Личные и командные соревнования ( спортивная площадка у дома № 21 по ул. Васи Алексеева).

26 июня, 10.00-17.00 – Классические городки, еврогородки (городошные площадки у Алексеевского равелина Петропавловской крепости). Санкт-Петербург Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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