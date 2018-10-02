Юрий Белкин

Чемпионат мира по пауэрлифтингу WRPF пройдет в октябре в Москве

С 4 по 7 октября в Москве в КВЦ "Сокольники" пройдут соревнования чемпионата мира по пауэрлифтингу WRPF. В турнире примут участие более 1000 спортсменов из 28 стран.









Юрий Белкин



