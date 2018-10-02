02.10.2018 11:05
Юрий Белкин
Чемпионат мира по пауэрлифтингу WRPF пройдет в октябре в Москве
С 4 по 7 октября в Москве в КВЦ "Сокольники" пройдут соревнования чемпионата мира по пауэрлифтингу WRPF. В турнире примут участие более 1000 спортсменов из 28 стран.
Юрий Белкин
Чемпионат пройдет в двух дивизионах: любительском и профессиональном. Профессионалу будут соревноваться в трех дисциплинах: пауэрлифтинг и отдельно в жиме лежа и становой тяге. Соревнования профессионалов пройдут 6-7 октября.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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