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02.10.2018 11:05
Юрий Белкин
Чемпионат мира по пауэрлифтингу WRPF пройдет в октябре в Москве
С 4 по 7 октября в Москве в КВЦ "Сокольники" пройдут соревнования чемпионата мира по пауэрлифтингу WRPF. В турнире примут участие более 1000 спортсменов из 28 стран. 

Юрий Белкин
Юрий Белкин

Чемпионат пройдет в двух дивизионах: любительском и профессиональном. Профессионалу будут соревноваться в трех дисциплинах: пауэрлифтинг и отдельно в жиме лежа и становой тяге. Соревнования профессионалов пройдут 6-7 октября. 
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/10/02/111074.html
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