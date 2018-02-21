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21.02.2018 10:58
Пауэрлифтинг
В Тюмени прошел Чемпионат России по пауэрлифтингу
С 13 по 17 февраля 2018 года в Тюмени состоялся чемпионата России по пауэрлифтингу в троеборье. В командном зачете победу праздновали представители ХМАО, вторыми стали спортсмены из Москвы, тройку призеров замкнула команда Иркутской области.

Женщины
Весовая категория 47 кг
1. Айгуль Ситдикова (р-ка Татарстан)
2. Евгения Чистик (Новосибирск)
3. Карина Симонянц (Санкт-Петербург)

Весовая категория 52 кг
1. Анна Комлаева (Санкт-Петербург)
2. Светлана Сайдашева (Ульяновск)
3. Екатерина Володина (Кемеровская область)

Весовая категория 57 кг
1. Анна Рыжкова (Самарская область)
2. Виктория Карлышева (Иркутск)
3. Ирина Полетаева (Кемеровская область)
Весовая категория 63 кг
1. Ольга Адамович (Иркутск)
2. Мария Дубенская (Калуга)
3. Анастасия Галанова (Иркутск)

Весовая категория 72 кг
1. Мария Гулидова (Брянская область)
2. Юлия Бахвалова (Вологодская область)
3. Екатерина Прокопова (Севастополь)

Весовая категория 84 кг
1. Екатерина Братусь (р-ка Коми)
2. Екатерина Баранова (Брянская область)
3. Надежда Синдикас (Кемеровская область)

Весовая категория +84 кг
1. Анна Павлова (Самарская область)
2. Анна Кухарева (Новосибирск)
3. Мария Зырянова (Красноярск)

Мужчины
Весовая категория 59 кг
1. Сергей Федосиенко (Новосибирск)
2. Кирилл Круть (ЯНАО)
3. Владимир Таланкин (Кемерово)

Весовая категория 66 кг
1. Сергей Гладких (Красноярск)
2. Константин Данилов (Иркутская область)
3. Иван Пономарев (Ульяновск)

Весовая категория 74 кг
1. Сергей Гайшинец (Иркутск)
2. Анатолий Горячок (Севастополь)
3. Константин Дунин (Хабаровск)

Весовая категория 83 кг
1. Евгений Васюков (ХМАО)
2. Иван Редькин (Хабаровск)
3. Александр Давлетзянов (ХМАО)

Весовая категория 93 кг
1. Дмитрий Инзаркин (Кемеровская область)
2. Георгий Буньков (Екатеринбург)
3. Владимир Агафонов (ХМАО)

Весовая категория 105 кг
1. Сергей Машинцов (ХМАО)
2. Андрей Важов (Астрахань)
3. Константин Лебедко (Иркутск)

Весовая категория 120 кг
1. Иван Горячев (ЯНАО)
2. Егор Мусиенко (Хабаровск)
3. Садыг Садыгов (Амурская область)

Весовая категория +120 кг
1. Андрей Коновалов (Москва)
2. Максим Прохоров (Самара)
3. Артем Литвиненко (Москва)
Города:
Тюмень
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/02/21/110834.html
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