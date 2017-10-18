Пауэрлифтинг

Россиянин Евгений Степанов завоевал серебро чемпионата мира по пауэрлифтингу среди мастерс





Российский спортсмен Евгений Степанов стал серебряным призером чемпионата мира по пауэрлифтингу среди мастерс в категории 66кг, который проходил с 1 по 7 октября в шведском городе Сундсвалль.