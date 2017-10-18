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18.10.2017 16:44
Пауэрлифтинг
Россиянин Евгений Степанов завоевал серебро чемпионата мира по пауэрлифтингу среди мастерс
Российский спортсмен Евгений Степанов стал серебряным призером чемпионата мира по пауэрлифтингу среди мастерс в категории 66кг, который проходил с 1 по 7 октября в шведском городе Сундсвалль.
Категория 66 кг
1
Heiskanen Timo
M1
1970
66.00
230
122.5
252.5
605
475.04
12
2
Степанов Евгений
M1
1976
65.50
230
147.5
220
597.5
472.11
9
3
Ueno Tatsuhiko
M1
1976
64.80
212.5
145
212.5
570
454.44
8
4
Priebe Andrew
M1
1977
65.16
192.5
130
202.5
525
416.62
7
Города:
Сундсвалль
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/10/18/110695.html
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