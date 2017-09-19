Чемпионат мира по пауэрлифтингу состоится в Москве в октябре

28-29 октября в Москве на ВДНХ в рамках V Международного фестиваля спорта и выставки спортивной индустрии «SN PRO EXPO-2017» состоится масштабный Чемпионат мира по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа, народному жиму и становой тяге по версиям федерация WRPF/WEPF среди профессионалов.





Соревнования пройдут в трех дивизионах: с 24 по 27 октября пройдет турнир в РУГФК (Российский государственный университет физической культуры) среди любителей с проведением допинг-тестирования и без такового в возрастных группах от юношей (14-19 лет) до ветеранов (40 лет), и уже 28 и 29 октября среди профессионалов в рамках SN PRO.





Свое участие уже подтвердили: