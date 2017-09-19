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19.09.2017 13:31
Чемпионат мира по пауэрлифтингу состоится в Москве в октябре
28-29 октября в Москве на ВДНХ в рамках V Международного фестиваля спорта и выставки спортивной индустрии «SN PRO EXPO-2017» состоится масштабный Чемпионат мира по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа, народному жиму и становой тяге по версиям федерация WRPF/WEPF среди профессионалов. 

Соревнования пройдут в трех дивизионах: с 24 по 27 октября пройдет турнир в РУГФК (Российский государственный университет физической культуры) среди любителей с проведением допинг-тестирования и без  такового в возрастных группах от юношей (14-19 лет) до ветеранов (40 лет), и уже 28 и 29 октября среди профессионалов в рамках SN PRO. 

Свое участие уже подтвердили: 
Мауро Спинарди - представитель WRPF в Аргентине и Латинской Америке, Дэн Грин (Dan Green)- сильнейший американский пауэрлифтер, Andrzej Kocy&322;a - представитель WRPF в Польше, Вейн Хоулетт (Wayne Howlett) - представитель WRPF в Австралии, Константин Константинов, Иван Подрез - чемпион мира без экипировки IPF юниор IPF юниор. Серебреный призёр Чемпионата WRPF 2015. Абсолютный чемпион чемпионата Европы IPL 2016.
Города:
Москва
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/09/19/110665.html
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