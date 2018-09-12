В прошедшую субботу 8 сентября в «Московского поло клубе» прошел турнир, - «Кубок Федерации», что ознаменовало закрытие летнего игрового сезона 2018 года.
В соревновании приняли участие команда Russian Eagle и команда «Сигнет». Команда Russian Eagle была представлена Аленой Чеховой, Алексеем Родзянко, Александрой Родзянко, Борисом Асоевым и Михаилом Родзянко. За команду «Сигнет» сыграли Марина Беликова, Игорь Кузнецов, Глеб Фетисов, Егор Заостровцев, Эрнан Траверсо.По окончанию четвертого чаккера счет на табло был 7:5 в пользу команды «Сигнет».
После окончания игры прошла торжественная церемония награждения команд. Лучшим игроком турнира была признана Марина Беликова. Лучшей поло-пони назван Коннор, владелицей которого также является Марина Беликова.