В «Московском поло клубе» состоялся заключительный турнир сезона

В прошедшую субботу 8 сентября в «Московского поло клубе» прошел турнир, -­ «Кубок Федерации», что ознаменовало закрытие летнего игрового сезона 2018 года.





В соревновании приняли участие команда Russian Eagle и команда «Сигнет». Команда Russian Eagle была представлена Аленой Чеховой, Алексеем Родзянко, Александрой Родзянко, Борисом Асоевым и Михаилом Родзянко. За команду «Сигнет» сыграли Марина Беликова, Игорь Кузнецов, Глеб Фетисов, Егор Заостровцев, Эрнан Траверсо.По окончанию четвертого чаккера счет на табло был 7:5 в пользу команды «Сигнет».











