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12.09.2018 17:05
В «Московском поло клубе» состоялся заключительный турнир сезона
В прошедшую субботу 8 сентября в «Московского поло клубе» прошел турнир, -­ «Кубок Федерации», что ознаменовало закрытие летнего игрового сезона 2018 года.

В соревновании приняли участие команда Russian Eagle и команда «Сигнет». Команда Russian Eagle была представлена Аленой Чеховой, Алексеем Родзянко, Александрой Родзянко, Борисом Асоевым и Михаилом Родзянко. За команду «Сигнет» сыграли Марина Беликова, Игорь Кузнецов, Глеб Фетисов, Егор Заостровцев, Эрнан Траверсо.По окончанию четвертого чаккера счет на табло был 7:5 в пользу команды «Сигнет».



После окончания игры прошла торжественная церемония награждения команд. Лучшим игроком турнира была признана Марина Беликова. Лучшей поло-­пони назван Коннор, владелицей которого также является Марина Беликова.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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