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26.05.2017 15:30
Фредерик де Век и Амори Шоме
Национальный Финал World Corporate Golf Challenge 2017: итоги

24 мая на первом в России 18-луночном гольф-поле – Moscow Country Club в подмосковном Нахабине – уже в третий раз прошел Национальный  Финал турнира World Corporate Golf Challenge 2017, крупнейшего корпоративного турнира по гольфу в мире.

Это состязание, история которого началась еще в 1993 году в Великобритании, объединяет сильнейших гольфистов-бизнесменов со всего мира, давая им возможность не только сразиться на гольф-поле, но и плодотворно пообщаться за его пределами, наладить новые контакты и укрепить уже имеющиеся, заявить о себе на международном рынке и открыть для себя новые горизонты.Право представлять свою страну и компанию на Всемирном Финале игроки завоевывают в ходе национальных финалов, которые в каждой стране проводят самостоятельные организаторы (лицензиаты) в сотрудничестве с местными средствами массовой информации. В России таким лицензиатом неизменно выступает компания IRF Ltd, председателем Организационного Комитета и Наблюдательного Совета WCGC Россия является Константин Кожевников – не просто отличный гольфист и успешный бизнесмен, но и человек, который знает гольф «изнутри» – в течение многих лет он возглавлял Ассоциацию гольфа России и провел огромное количество турниров самого высокого уровня.

На старт Российского Национального Финала World Corporate Golf Challenge 2017 вышли 18 команд по два человека в каждой. Главное условие участия – компании, делегирующие гольфистов, должны быть зарегистрированы и/или осуществлять свою деятельность на территории России.


Российский Национальный Финал всегда получается очень интересным и насыщенным событиями. Игроки проходят не 18 лунок, как на большинстве турниров – даже профессиональных, – а в два раза больше, причем практически без перерыва. Разнообразие форматов делает борьбу невероятно острой, предугадать, кто станет чемпионом, невозможно до самой последней лунки  финального раунда.

В нынешнем году интрига была особенно острой – в последних двух раундах сошлись лицом к лицу чемпионы прошлого и позапрошлого годов – команды ESI (Фредерик де Век и Амори Шоме) и Public Totem (Андрей Еремеевский и Александр Бочаров). Борьба была очень напряженной, но в итоге удача улыбнулась прошлогодним чемпионам – игроки из команды ESI одержали победу во второй раз подряд. Правда, увлеченные соперничеством с Public Totem, они едва не упустили рывок команды Русского Инвестиционного Банка, за которую играли Алексей Стриганов и Андриа Тваури. Всего одного удара не хватило игрокам из РИБ, чтобы занять верхнюю строчку и отправиться на Всемирный Финал. Public Totem финишировали третьими, уступив победителям 4 удара. Интересно, что уже третий год подряд чемпионом российского Национального Финала WCGC становится компания, первой приславшая заявку на участие в турнире!


Победители и призеры получили изящные призы и щедрые подарки от спонсоров турнира – японской косметической марки Sensai, группы компаний «Спиртной», великолепного крытого гольф-комплекса «Сити-гольф», производителя воды премиум-класса «Лангвей».

Но главным призом для победителей, безусловно, станет поездка на Всемирный Финал, который состоится 21-25 июня и пройдет, как и годом ранее, в Кашкайш (Португалия) на поле Oitavos Dunes, созданном легендарным гольф-архитектором Артуром Хиллсом. В состязании примут участие более 60 игроков из 30 стран – руководители высшего звена из разных отраслей экономики. Помимо главного турнира будут проведены также состязания для лицензиатов, зрителей, спонсоров и представителей прессы. Кроме самого турнира участников и гостей финала ждет широчайшая экскурсионная и развлекательная программа.


Официальными медиа-партнерами Всемирного Финала являются журналы Time и Fortune, а также телеканал Golfing World. Турнир будет освещаться по телевидению в более чем 60 странах, а также демонстрироваться на бортах самолетов 14-ти международных авиакомпаний!


В рамках Национального Финала WCGC 2017 был проведен III Корпоративный Кубок в России – состязание, которое тоже уже стало традиционным. В зачет Корпоративного Кубка идут суммарные результаты, показанные игроками в первых двух раундах Национального Финала, причем – без учета гандикапа. В этом состязании также не оказалось равных Фредерику де Веку и Амори Шоме из ESI. Приз за второе место достался Андрею Еремеевскому и Александру Бочарову из Public Totem, а на третью строчку поднялись Руслан Лябах и Глеб Яковлев – представители компании-производителя кокосовой воды Cocoyoyo.

Обладателями специальных наград турнира за самый дальний удар стали Андрей Пелевин и Екатерина Берендеева, а за самый близкий к лунке – Сергей Одегов и София Вдовина.


Блестящая организация и проведение турнира были бы невозможны без основных партнеров – Smarter Finance, художника Елены Кожевниковой, Русского Ипотечного Банка, Cash Train, Crane Estate; национального медиа-партнера – журнала Millionaire.ru; официальной воды Турнира – «Лангвей»; партнеров - косметической марки Sensai, гольф-центра City Golf, информационного центра детского здоровья «Здоровые Дети», UTS Concierge; поддерживающих партнеров -  кофейной компании «Табера», ГК  «Спиртной», компании «Тортариум», бара-буфета «Николай», кокосовой воды Cocoyoyo.


Медиа-партнерами Национального Финала 2017 выступили: golf.ru, golfmir.ru, golf.programsport.ru, журнал Boat, журнал Top Flight, журнал Yachting, Аналитический банковский журнал, Национальный банковский журнал, Daily Culture, ИА Спортком.

Добавил(а): Александр Мильков, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/26/110398.html
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