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25.07.2017 23:09
Джордан Спит, фото с gettyimages.com
Джордан Спит выиграл мейджор по гольфу The Open Championship - 2017
Турнир серии "мейджор" по гольфу The Open Championship - 2017 завершился в воскресенье в английском Саутпорте. 

Победителем турнира стал американский гольфист Джордан Спит, прошедший 72 лунки четырёх раундов за 268 ударов (65+69+65+69), что на 12 ударов меньше пара. Это третий титул 23-летнего Спита в турнирах такого уровня. Второе место занял американец Мэтт Кучар - 271 (65+71+66+69), третье - китаец Ли Хаотонг - 274 (69+73+69+63). 

Четвёртое-пятое места разделили североирландец Рори Макилрой - 275 (71+68+69+67) и испанец Рафа Кабрера Бело - 275 (67+73+67+68). Шестую-десятую позиции поделили англичанин Мэттью Саутгейт - 276 (72+72+67+65), австралиец Марк Лейшман - 276 (69+76+66+65), швед Алекс Норен - 276 (68+72+69+67), южноафриканец Брэнден Грэйс - 276 (70+74+62+70) и американец Брукс Кепка - 276 (65+72+68+71). 
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/07/25/110602.html
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