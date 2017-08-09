Сегодня в Подмосковье стартует Чемпионат России гольфу

Главное соревнование сезона российского гольфа – XXVI Чемпионат России по гольфу – пройдет в подмосковном клубе Links National с 9 по 12 августа 2017 года.





В первые два дня турнира на старт выйдут 89 гольфистов из 9 регионов РФ (Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Свердловской, Ростовской, Курской, Тверской областей, Республики Татарстан). А после второго раунда борьбу продолжат только сильнейшие спортсмены. Финальный раунд и торжественное награждение победителей пройдут 12 августа.





Чемпионат России по гольфу соберет практически всех сильнейших спортсменов страны, включая ведущих гольфистов-любителей и, конечно, лучших профессионалов. Среди спортсменов, которые выйдут на чемпионское поле Links National, четырехкратный чемпион России Владимир Осипов, двукратная победительница Russian Amateur Open Championship Софья Анохина, лидеры Российского тура-2017, обладатели титула «гольфист года» Андрей Павлов и Ксения Еремина, победитель турнира White Cup Pro Am Павел Горяинов. Также зрители увидят сильнейших юниоров, входящих в т.н. «команду мечты» - экспериментальную сборную страны, которая создана с прицелом на Олимпиады 2020 и 2024 годов.



