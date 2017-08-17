Владимир Осипов и Софья Анохина стали победителями чемпионата России по гольфу

Владимир Осипов стал первым в истории российского гольфа пятикратным чемпионом России по гольфу, Софья Анохина впервые в карьере завоевала «золото» чемпионата и стала чемпионкой страны по гольфу.





В первые два дня соревнований на старт вышли 88 гольфистов из 9 регионов РФ (Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Свердловской, Ростовской, Курской, Тверской областей, Республики Татарстан). После второго раунда борьбу продолжили только сильнейшие спортсмены (всего 41 человек) – те, кто показал лучший результат. Финальный раунд и торжественное награждение прошли 12 августа. Софья Анохина поблагодарила соперниц по флайту за игру: серебро завоевала 14-летняя Наталия Гусева, бронзу – Вера Маркевич. Все трое гольфисток финальный раунд играли в одном флайте. У мужчин серебро у Андрея Павлова, бронзовым призером стал Дмитрий Матешин.



