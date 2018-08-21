Новости хоккей с мячом "Старт", "СКА-Нефтяник", "Енисей" и "Байкал-Энергия" сыграют на Кубке мира по хоккею с мячом (бенди) Нижегородский "Старт", хабаровский "СКА-Нефтяник", красноярский "Енисей" и иркутский "Байкал-Энергия" примут участие в Кубке мира 2018 года. Турнир пройдет с 11 по 14 октября в шведском Сандвикене.



Кроме российских клубов, на Кубке мира сыграют "Вестерос", "Венерсборг", "Ветланда", "Бруберг", "Хаммарбю", "Вилла", "Эдсбюн" (все - Швеция), "Вейтеря" и "Акиллес" (оба - Финляндия).



По информации Федерации хоккея с мячом России. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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