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15.08.2018 11:57
Фото Федерации стрельбы из арбалета России
Сборная России успешно выступила на чемпионате и первенстве Европы по стрельбе из арбалета в полевом дивизионе
В эстонском городе Пярну состоялись чемпионат и первенство Европы по стрельбе из арбалета в полевом дивизионе. В соревнованиях приняли участие 96 спортсменов из 13 европейских государств. Сборная команда России была представлена 11 спортсменами.

   В рамках чемпионата Европы 28 июня состоялись международные соревнования  «Falco CUP». Соревнования проходили в новом формате – сначала была проведена квалификация, а затем 32 стрелка соревновались между собой на выбывание. В четверку лучших попал наш Артём Попов.     К сожалению, в полуфинале он уступил победителю этих соревнований Домагою Переглину из Хорватии. А вот в матче за третье место Артём в перестрелке  вырвал победу у хорвата Марьяна Кайфеса. Второе место занял Штефан Хиллебрант из Германии.

   В командных соревнованиях «Falco CUP» наша команда в составе Артём Попов, Федор Симашев и Яков Авдеев заняла 1 место, обыграв в финале команду Германии.

     В чемпионате и первенстве Европы российская сборная завоевала  6 медалей, из которых 2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые.

     В первенстве Европы  в личном зачёте в категории юноши, девушки до 18 лет весь пьедестал заняли российские спортсмены:

        1 место Михаил Мирзоев (Ставропольский край)

        2 место Семён Шабурин (г. Санкт-Петербург)

        3 место Илья Сергеев (г. Санкт-Петербург).

    В командном зачете сборная России была первой в возрастной категории юноши, девушки до 18 лет и третьей среди юниоров, юниорок до 23 лет (Артём Попов, Фёдор Симашев и Яков Авдеев).

    В чемпионате Европы в командном зачёте наша женская команда (Ольга Климова, Лолита Кочетова и Линда Манцурова) завоевала бронзовую медаль.

   По уже сложившейся традиции, после финалов, состоялись соревнования «Карусель». Это командные соревнования, в которых стрелки соревнуются в стрельбе на время, преодолевая бегом некоторую дистанцию.

    В этом году в соревновании приняли участие 9 команд из 5 стран, которые по результатам квалификации выявили 2-ух финалистов и команды, проводящие матч за 3 место.

   В матче за 3 место встретились 2 российские команды – «RDT» (Артем Попов, Федор Симашев, Лолита Кочетова) и «Солнышки» (Ольга Климова, Линда Манцурова, Яков Авдеев). Со счетом 2:0 победила команда «RDT».

По информации Федерации стрельбы из арбалета.
Города:
Пярну
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/08/15/111038.html
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