Фото Федерации стрельбы из арбалета России

Сборная России успешно выступила на чемпионате и первенстве Европы по стрельбе из арбалета в полевом дивизионе

В эстонском городе Пярну состоялись чемпионат и первенство Европы по стрельбе из арбалета в полевом дивизионе. В соревнованиях приняли участие 96 спортсменов из 13 европейских государств. Сборная команда России была представлена 11 спортсменами.





В рамках чемпионата Европы 28 июня состоялись международные соревнования «Falco CUP». Соревнования проходили в новом формате – сначала была проведена квалификация, а затем 32 стрелка соревновались между собой на выбывание. В четверку лучших попал наш Артём Попов. К сожалению, в полуфинале он уступил победителю этих соревнований Домагою Переглину из Хорватии. А вот в матче за третье место Артём в перестрелке вырвал победу у хорвата Марьяна Кайфеса. Второе место занял Штефан Хиллебрант из Германии.





В командных соревнованиях «Falco CUP» наша команда в составе Артём Попов, Федор Симашев и Яков Авдеев заняла 1 место, обыграв в финале команду Германии.





В чемпионате и первенстве Европы российская сборная завоевала 6 медалей, из которых 2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые.





В первенстве Европы в личном зачёте в категории юноши, девушки до 18 лет весь пьедестал заняли российские спортсмены:





1 место Михаил Мирзоев (Ставропольский край)





2 место Семён Шабурин (г. Санкт-Петербург)





3 место Илья Сергеев (г. Санкт-Петербург).





В командном зачете сборная России была первой в возрастной категории юноши, девушки до 18 лет и третьей среди юниоров, юниорок до 23 лет (Артём Попов, Фёдор Симашев и Яков Авдеев).





В чемпионате Европы в командном зачёте наша женская команда (Ольга Климова, Лолита Кочетова и Линда Манцурова) завоевала бронзовую медаль.





По уже сложившейся традиции, после финалов, состоялись соревнования «Карусель». Это командные соревнования, в которых стрелки соревнуются в стрельбе на время, преодолевая бегом некоторую дистанцию.





В этом году в соревновании приняли участие 9 команд из 5 стран, которые по результатам квалификации выявили 2-ух финалистов и команды, проводящие матч за 3 место.





В матче за 3 место встретились 2 российские команды – «RDT» (Артем Попов, Федор Симашев, Лолита Кочетова) и «Солнышки» (Ольга Климова, Линда Манцурова, Яков Авдеев). Со счетом 2:0 победила команда «RDT».



