ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Пляжный гандбол
Водное поло
Фехтование
Автомобильный спорт
Бадминтон
Регби
Все виды спорта
(201)
Архивы
Реклама
Пляжный гандбол
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
В СЮЖЕТЕ
Чемпионат мира по пляжному гандболу. Казань - 2018
30.07.2018 11:00
Фото gazeta-margust.ru
Российские гандболистки заняли седьмое место на чемпионате мира в Казани
Женская сборная России заняла седьмое место на
чемпионате мира по пляжному гандболу
, который проходил на минувшей неделе в Казани.
В матче за 7-8 места россиянки одержали победу над командой Парагвая со счетом 2:0(20:9;18:13).
Победительницами турнира стали представительницы Греции
, в финальной встрече обыгравшие норвежек - 2:1(18:14;15:24;5:2).
Города:
Казань, городской округ
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/07/30/111023.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
30.07.2018 11:00
Российские гандболистки заняли седьмое место на чемпионате мира в Казани
30.07.2018 10:48
Мужская сборная России стала шестой на чемпионате мира по пляжному гандболу
30.07.2018 10:18
Сборные Бразилии и Греции завоевали золото чемпионата мира по пляжному гандболу
29.07.2018 09:29
Мужская и женская команды России уступили соперникам в матчах 1/4 финала ЧМ по пляжноу гандболу
27.07.2018 08:41
Российские команды идут вторыми в своих группах на ЧМ по пляжному гандболу
26.07.2018 09:35
Мужская и женская сборные России вышли в основной раунд ЧМ по пляжному гандболу в Казани
16.07.2017 23:27
"Ростов-Дон" завоевал Кубок России по пляжному гандболу среди женщин
Все новости
Сюжеты
Чемпионат мира по пляжному гандболу. Казань - 2018
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
Материалов пока не добавлено
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail:
inbox@sportcom.ru
Новости партнёров