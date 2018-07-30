Фото gazeta-margust.ru

Российские гандболистки заняли седьмое место на чемпионате мира в Казани

Женская сборная России заняла седьмое место на чемпионате мира по пляжному гандболу , который проходил на минувшей неделе в Казани.

В матче за 7-8 места россиянки одержали победу над командой Парагвая со счетом 2:0(20:9;18:13).

Победительницами турнира стали представительницы Греции , в финальной встрече обыгравшие норвежек - 2:1(18:14;15:24;5:2). Казань, городской округ

Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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