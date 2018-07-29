29.07.2018 09:29
Пляжный гандбол
Мужская и женская команды России уступили соперникам в матчах 1/4 финала ЧМ по пляжноу гандболу
Мужская сборная России потерпела поражение от венгров в матче 1/4 финала чемпионата мира по пляжному гандболу, который проходит в эти дни в Казани. Встреча состоялась в субботу и завершилась со счетом 2:0(21:20;21:14). В воскресенье россияне сыграют с Испанией за пятое место, раннее переиграв датчан 2:1(24:18;22:23;7:6).Российские девушки также уступили в четвертьфинале турнире, проиграв команде Греции со счетом 1:2(25:20;18:22;10:12). Во встрече за 5-8 места россиянки уступили датчанкам (0:2(12:18;10:19) и сегодня проведут матч за седьмое место против команды Парагвая.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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