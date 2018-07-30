30.07.2018 10:18
Фото https://handballrussia2018.com/
Сборные Бразилии и Греции завоевали золото чемпионата мира по пляжному гандболу
Мужская сборная Бразилии стала победителем чемпионата мира по пляжному гандболу, который проходил на минувшей неделе в Казани. В финальной встрече в воскресенье бразильцы нанесли поражение команде Хорватии со счетом 2:0(19:18;22:20). Обладателями бронзовых наград стали гандболисты Венгрии, победившие шведов - 2:0(18:12;17:16).
В женской части турнира победителями стали представительницы Греции, в финале переигравшие сборную Норвегии со счетом 2:1(18:14;15:24;5:2). Третье место заняли гандболистки Бразилии, оказавшиеся сильнее испанок - 2:0(14:10;15:10).
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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