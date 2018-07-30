Пляжный гандбол

Мужская сборная России стала шестой на чемпионате мира по пляжному гандболу

Российские гандболисты-пляжники заняли шестое место на чемпионате мира , который проходил на минувшей неделе в Казани.

В матче за 5-6 места россияне уступили команде Испании со счетом 0:2(14:23;22:23).

Золотые медали в пятый раз завоевали представители Бразилии , обыгравшие в финале сборную Хорватии - 2:0(19:18;22:20). Казань, городской округ

Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/07/30/111022.html