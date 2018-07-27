На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Водное поло
Фехтование
Пляжный гандбол
Регби
Автомобильный спорт
Бадминтон
Пляжный футбол
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Пляжный гандбол
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
В СЮЖЕТЕ

Чемпионат мира по пляжному гандболу. Казань - 2018
27.07.2018 08:41
Пляжный гандбол
Российские команды идут вторыми в своих группах на ЧМ по пляжному гандболу
Мужская сборная России с 6 очками занимает второе место в группе II на чемпионате мира по пляжному гандболу, который проходит в эти дни в Казани. Исход обоих матчей группового раунда, проходивших 26 июля, решался в серии буллитов. И оба раза победу праздновали россияне: в матче против Дании - 7:6, а во встрече с Катаром – 15:14.

В женской части турнира команда России также с 6 баллами идет второй после двух встреч группового раунда, проходивших 26 июля. В первом матче россиянки переиграли сборную Дании  2:0, а во втором нанесли поражение действующим чемпионкам Европы – норвежкам – 2:0. 

Сегодня мужской сборной России предстоит встреча с командой Омана, а девушки встретятся с представительницами Вьетнама.
Города:
Казань, городской округ
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/07/27/111015.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
27.07.2018 08:41
Российские команды идут вторыми в своих группах на ЧМ по пляжному гандболу
26.07.2018 09:35
Мужская и женская сборные России вышли в основной раунд ЧМ по пляжному гандболу в Казани
16.07.2017 23:27
"Ростов-Дон" завоевал Кубок России по пляжному гандболу среди женщин
29.06.2017 23:31
Мужская сборная России завоевала серебро чемпионата Европы по пляжному гандболу
16.08.2016 15:38
Мужская команда "Екатеринодар" и женская "Ставрополье-СКФУ" стали чемпионами России по пляжному гандболу
26.07.2016 01:00
Мужская сборная Хорватии и женская команда Испании стали чемпионами мира по пляжному гандболу
25.05.2016 13:22
Краснодарский клуб "Екатеринодар" завоевал серебро Европейского пляжного гандбольного тура
Все новости
Сюжеты
Чемпионат мира по пляжному гандболу. Казань - 2018
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
Материалов пока не добавлено
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 