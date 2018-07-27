Пляжный гандбол

Российские команды идут вторыми в своих группах на ЧМ по пляжному гандболу

Мужская сборная России с 6 очками занимает второе место в группе II на чемпионате мира по пляжному гандболу , который проходит в эти дни в Казани. Исход обоих матчей группового раунда, проходивших 26 июля, решался в серии буллитов. И оба раза победу праздновали россияне: в матче против Дании - 7:6, а во встрече с Катаром – 15:14.





В женской части турнира команда России также с 6 баллами идет второй после двух встреч группового раунда, проходивших 26 июля. В первом матче россиянки переиграли сборную Дании 2:0, а во втором нанесли поражение действующим чемпионкам Европы – норвежкам – 2:0.



