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Мужская и женская сборные России вышли в основной раунд ЧМ по пляжному гандболу в Казани

Мужская и женская сборные России оформили выход в основной раунд чемпионата мира по пляжному гандболу , который проходит в эти дни в Казани.





В групповом раунде мужская команда России провела три матча, одержав победы над сборными США 2:1(23:20;26:28;9:8) и Бразилии 2:0(16:13;21:20), а также уступив шведам - 1:2(20:13;18:23;6:9).



