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Чемпионат мира по пляжному гандболу. Казань - 2018
26.07.2018 09:35
Фото https://handballrussia2018.com/
Мужская и женская сборные России вышли в основной раунд ЧМ по пляжному гандболу в Казани
Мужская и женская сборные России оформили выход в основной раунд чемпионата мира по пляжному гандболу, который проходит в эти дни в Казани.

В групповом раунде мужская команда России провела три матча, одержав победы над сборными США 2:1(23:20;26:28;9:8) и Бразилии 2:0(16:13;21:20), а также уступив шведам - 1:2(20:13;18:23;6:9).

Женская сборная России выиграла два матча из трёх, переиграв Таиланд - 2:0(18:10;20:14) и США 2:0(24:10;20:8) и потерпев поражение от команды Бразилии 0:2(11:14;12:14).
Города:
Казань, городской округ
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/07/26/111012.html
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