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Чемпионат мира по фехтованию. Китай - 2018
25.07.2018 15:22
София Позднякова, фото tass.ru
Россиянка София Позднякова завоевала золото ЧМ по фехтованию на саблях
Российская саблистка
София Позднякова
стала победителем турнира саблисток на
чемпионате мира по фехованию
,
который проходит в эти дни в китайском Уси.
В финальном поединке Позднякова победила другую россиянку Софью Великую со счетом 15:13.
Бронзовые медали завоевали россиянка Яна Егорян и Энн-Элизабет Стоун из США.
Города:
Уси
Персоны:
Позднякова София Станиславовна
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/07/25/111008.html
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